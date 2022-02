Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Öffentliche Toilette durch Brand beschädigt, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten am Samstagvormittag eine öffentliche Toilette im Bereich des Friedhofs. Gegen 10:20 Uhr wurde eine Rauchentwicklung bei den Toiletten festgestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde in der Herrentoilette Papierhandtücher und Toilettenpapier auf dem Boden angezündet, während in der Damentoilette der Handtuchspender in Brand gesetzt wurde. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem eine Toilettentür und ein Boiler beschädigt. Die Feuerwehr Offenburg konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

