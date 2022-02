Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Fahrerflucht nach Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Rust (ots)

Vermutlich eine Unfallflucht im Zeitraum von Mittwoch, 20:00 Uhr bis Sonntag, 10:44 Uhr hat zu einem Sachschaden von 200 Euro geführt. Nach ersten Ermittlungen beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer von Rust in Richtung Grafenhausen kommend auf der Grafenhausener Straße einen Leitpfosten und eine dortige Hecke. Nach dem Vorfall entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Im Unfallbereich konnten Plastikteile durch eine Verkehrsteilnehmerin und durch die Beamten aufgefunden werden. Diese lassen anhand der Teilenummer möglicherweise auf ein weißes Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz AMG, eventuell C-Klasse W205, schließen. Am geflüchteten Fahrzeug dürfte nach Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro entstanden sein. Der Polizeiposten Rust bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07821-2770 des Polizeireviers Lahr zu melden.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell