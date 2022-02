Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Alkoholisiert am Steuer

Renchen (ots)

Mit rund 1,9 Promille endete am Sonntagabend die Fahrt eines 40-Jährigen in einer Polizeikontrolle und einem Strafverfahren. Der Mann war gegen 20:40 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße von Achern-Önsbach nach Renchen unterwegs. Ein Zeuge meldete den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch, dass dieser dabei in deutlichen Schlangenlinien fahren würde und mit einer sehr geringen Geschwindigkeit außerorts unterwegs sei. Kurze Zeit später konnte der Verdächtige einer Kontrolle unterzogen werden. Nach der Durchführung eines Atemalkoholtests, führte der weitere Weg zur Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheines. Wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet er nun Post von der Staatsanwaltschaft. /lg

