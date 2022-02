Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Rastatt (ots)

Einem 19-Jährigen wurde am Sonntagnachmittag eine Verkehrskontrolle in der Kehler Straße zum Verhängnis. Gegen 15:45 Uhr wurde der Fahranfänger stadtauswärts fahrend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum des VW-Lenkers. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der kontrollierenden Beamten. Der junge Mann musste im Anschluss an die Überprüfung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weiterhin hat der Heranwachsende Drogen mit sich geführt, welche er den Beamten freiwillig herausgab. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmittels und der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.



