POL-OG: Achern, A5 - Ins Schleudern geraten

Achern (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es auf der A5 zwischen Appenweier und Achern zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Fahrer eines BMW war gegen 4:20 Uhr auf der A5 in nördliche Richtung unterwegs, als er aufgrund Starkregens und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten sein soll. Der 55-Jährige soll zunächst mit der Betonleitwand kollidiert und von dort über alle drei Fahrstreifen in den Grünstreifen abgewiesen worden sein. Im Grünstreifen hat sich das Fahrzeug überschlagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am BMW entstand ein Schaden von ungefähr 60.000 Euro. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Bis zur Bergung des PKW musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

/pi

