Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei zeigt an Himmelfahrt erneut Präsenz

Braunschweig (ots)

Am bevorstehenden "Himmelfahrtstag", der bereits zum zweiten Mal unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stattfindet, wird die Polizeidirektion Braunschweig wiederum mit einem erhöhten Personaleinsatz präsent sein. Die Erfahrungen aus dem zurückliegenden Jahr haben gezeigt, dass Abstands- und Hygieneregeln unter dem Einfluss größerer Mengen Alkohol vielfach missachtet werden, weshalb die Einsatzkräfte an diesem Brauchtumstag vor besonderen Herausforderungen stehen.

In den vergangenen Jahren waren im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig am sogenannten "Vatertag" mit zunehmender Alkoholisierung immer wieder Pöbeleien, Streitigkeiten und Körperverletzungen zu verzeichnen. Insbesondere in größeren Personengruppen kam es beim polizeilichen Einschreiten zu Solidarisierungseffekten mit teilweise hoher Gewaltbereitschaft, geringer Ansprechbarkeit und wachsender Respektlosigkeit gegenüber den Einsatzkräften.

Trotz derzeit regional unterschiedlichen Lockerungen gelten weiterhin Abstands- und Kontaktbeschränkungen. Die Polizei wird ihre Maßnahmen daher in enger Kooperation und Zusammenarbeit mit den Kommunen durchführen.

Polizeipräsident Michael Pientka:

"Die sich verändernden Corona-Regelungen verlangen von uns allen viel Aufmerksamkeit. Zurzeit erfolgen dort, wo es das Pandemiegeschehen zulässt, erste Lockerungen. Das Erreichte sollten wir jedoch nicht aufs Spiel setzen. Daher ist weiterhin besondere Disziplin und Solidarität gefragt. Informieren Sie sich bitte über die in Ihren Aufenthaltsbereichen aktuell geltenden Regelungen. An den vor uns liegenden Feiertagen wird Ihre Polizei zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kommunalen Ordnungsdienste präsent sein. Wir werden inakzeptables Verhalten nicht dulden und konsequent einschreiten. Um die Pandemie zu überwinden, brauchen wir einen langen Atem. Es liegt an uns allen, wie wir gemeinsam durch diese Zeit kommen."

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell