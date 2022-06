Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Katalysator gestohlen

Borken (ots)

Unbekannte haben in Borken den Katalysator eines geparkten Wagens abmontiert. Das Geschehen spielte sich an der Parkstraße ab, wo der graue Daimler am Mittwoch, 29.06.2022, zwischen 11.00 Uhr und 19.20 Uhr auf dem Parkplatz am Schwimmbad gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

