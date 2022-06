Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch, 29.06.2022, in Bocholt gegen ein parkendes Auto gefahren. Der grau lackierte Ford hatte in einer Parkbucht an der Viktoriastraße gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell