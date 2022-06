Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Pedelec und Pkw kollidieren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Mittwoch, 29.06.2022, in Ahaus-Alstätte bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 20-jährige Autofahrerin wollte gegen 13.05 Uhr aus einer Einfahrt in die Enscheder Straße einbiegen. Beim Hineintasten kollidierte die Ahauserin mit dem von links kommenden 60-Jährigen: Der Ahauser war auf dem Geh- und Radweg an der Enscheder Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs gewesen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (to)

