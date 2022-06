Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zwei Haftbefehle durch die Bundespolizei Dresden vollstreckt

Dresden (ots)

Am Montagvormittag (06.06.2022) kontrollierten Bundespolizisten im Eurocity, aus Prag kommend, in Fahrtrichtung Dresden zwei Fahrgäste, die laut Aussage der Zugbegleiterin, ohne gültigen Fahrschein unterwegs seien. Beide Personen hatten zwischenzeitlich ihre Plätze verlassen und hielten sich im Bereich der Zugtoiletten auf. Der 57-Jährige händigte den Beamten einen Zettel mit seinen vermeintlichen Personalien aus. Im Gepäck fand sich eine slowakische ID-Karte mit abweichenden Personalien. Der Grund wurde schnell klar. Der slowakische Staatsangehörige wurde mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen des Erschleichens von Leistungen gesucht. Auch gegen die 47-jährige tschechische Begleiterin lag eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen des Erschleichens von Leistungen vor. Die Geldstrafe in Höhe von je 450 Euro konnten beide nicht begleichen. Beide verbüßen ihre Ersatzfreiheitsstrafe von je 15 Tagen in umliegenden Justizvollzugsanstalten.

