Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Vielfach Gesuchter hinter Schloss und Riegel

Dresden (ots)

Am Dienstagabend (31.05.2022) gegen 18:45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Eurocity, aus Richtung Prag kommend, einen 26-jährigen Mann. Gegen den tschechischen Staatsbürger lagen vier Ausschreibungen zur Strafvollstreckung wegen des Erschleichens von Leistungen vor. Außerdem wurde er von verschieden Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung wegen Betruges und des Erschleichens von Leistungen in sechs Fällen ausgeschrieben.

Die Geldstrafe in Höhe von 3.286 Euro konnte der Mann nicht begleichen und wurde durch die Bundespolizei Dresden zur Verbüßung seiner Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Dresden eingeliefert.

