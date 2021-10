Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alleinunfall

Schmallenberg (ots)

Korrektur (Alter und Herkunft des Verunfallten): Ein 18-jähriger Autofahrer erlitt bei einem Alleinunfall am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war der Schmallenberger gegen 05.15 Uhr mit seinem Auto auf der Gemeindestraße von Kirchlipe in Richtung Landenbeck unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Auto nach links von der Straße ab und prallte in die angrenzenden Büsche. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Mithilfe eines Traktors konnte das nicht mehr fahrbereite Auto aus den Büschen gezogen werden.

