Am Mittwoch waren Mehrere in der Region gefährlich im Rausch unterwegs.

(GP) Kurz nach 15.30 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Skoda in der Beckhstraße in Faurndau. Weil das Auto auffällig schnell abbog, schaute eine Polizeistreife genauer hin. Bei der Kontrolle stellten sie in der Unterhose des Fahrers einen Beutel mit falschem Urin fest. Mit diesem habe der Mann bei einem Drogentest wohl täuschen wollen, vermutet die Polizei. Der junge Fahrer war unlängst unter dem Einfluss von Rauschgift am Steuer erwischt worden. Da er erkennbar wieder im Drogenrausch war, musste er mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Dessen Untersuchung wird Aufschluss über die Drogen im Körper des Fahrers geben. Die Polizei Göppingen ermittelt nun gegen den 19-Jährigen.

Gegen 22.45 Uhr hielt die Polizei einen Elektro-Roller in Geislingen an. In der Eybstraße kontrollierten die Beamten den 67-jährigen Fahrer und rochen sofort Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann musste mit ins Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

(UL) In Erbach war ein 34-Jähriger kurz nach 19 Uhr mit seinem VW unterwegs. Die Polizei bemerkte bei einer Kontrolle, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Das bestätigte auch ein Test. Der Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen.

In Ehingen fuhr um 22.15 Uhr ein 71-Jähriger mit seinem VW in der Straße Gollenäcker. Bei der Kontrolle durch die Polizei bemerkten die Beamten Alkohol im Atem des Fahrers. Der Mann musste nach einem Schnelltest mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Im Anschluss stellte die Polizei den Führerschein des Mannes sicher. Den 71-Jährigen erwartet eine Anzeige.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb kontrolliert die Polizei, zur Sicherheit der Menschen in der Region.

