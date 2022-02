Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hoher Schaden am Auto

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch in Ulm einen weißen Jeep zerkratzt.

Ulm (ots)

Der Jeep parkte zwischen 21 und 7 Uhr an einer Garagenzufahrt im Burgunderweg. Mit einem nicht bekannten Gegenstand wurde das Auto an der rechten Fahrzeugseite sowie an der Motorhaube zerkratzt. Außerdem wurde der Spiegel auf der Beifahrerseite abgebrochen. Wer den Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden auf mindestens 4.000 Euro.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

++++0350310

Bernd Kurz / Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell