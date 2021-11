Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 14.00 Uhr wurde der Polizei Eisenach ein Einbruch in eine Gartenlaube in der Stedtfelder Straße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte in einer Kleingartenanlage in mehrere Gartenlauben, sowie dazugehörige Werkstattschuppen eingedrungen waren. Die unbekannten Täter entwendeten unter anderem Werkzeuge, der Beuteschaden beträgt circa 2.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0268868/2021) entgegen. (jd)

