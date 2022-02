Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Automat aufgebrochen

Zeugen sucht die Polizei nach einem Aufbruch in Süßen.

Ulm (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Bühlstraße Ecke Lauter Straße gewaltsam auf. Dabei wurden Teile des Automaten mit einem Winkelschleifer entfernt, um so an das Münzgeld und die Zigaretten zu gelangen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Süßen (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die mögliche Täter zwischen 22.45 und 10.15 Uhr beobachtet haben.

++++ 0352680

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

