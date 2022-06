Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Eingebrochen und Pedelec gestohlen

Borken-Marbeck (ots)

Aus zwei Gartenschuppen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 29.06.2022, in Borken-Marbeck Pedelecs gestohlen. Die erste Tat spielte sich auf einem Grundstück am Feldweg ab. Die Diebe erbeuteten dort ein grau lackiertes Elektrofahrrad vom Typ Carver Diamant. Um in den Schuppen hineinzukommen, hatten die Täter ein Schloss aufgebrochen. Der andere Pedelec-Diebstahl ereignete sich am Eschkamp: Dort ließen die Unbekannten zwei Pedelecs mitgehen, von denen sich eines kurz darauf am Bruchbach wiederfand. Bei dem weiterhin fehlenden Zweirad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Kreidler in Mattschwarz, Typ Vitality Eco 8. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

