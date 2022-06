Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hütten auf Freizeitgelände brennen

Gronau (ots)

Abgebrannt sind in der Nacht zum Mittwoch, 29.06.2022, in Gronau eine Gartenlaube und eine weitere Holzhütte. Beide standen auf einem Freizeitareal an der Dinkelstraße, das zu einem Vereinsgelände gehört. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, zu dem es gegen 01.00 Uhr gekommen war. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell