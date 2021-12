Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf/K3533 - Nach riskantem Überholmanöver mit Unfall - Polizei sucht Zeugen und möglichen Geschädigten

Graben-Neudorf / K 3533 (ots)

Bei den Ermittlungen zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließendem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Kreisstraße 3533 bei Friedrichstal sucht die Polizei Philippsburg noch Zeugen und mögliche weitere Geschädigte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war es gegen 14.00 Uhr auf Strecke zwischen Friedrichstal und Graben-Neudorf zu einem riskanten Überholmanöver durch den Führer eines weißen Toyota gekommen. Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen. Eine entgegenkommende 29-jährige VW Polo Fahrerin reagierte sofort, bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab und konnte so einen Zusammenstoß verhindern.

Ein nachfolgender Opel-Fahrer konnte einen Auffahrunfall mit dem VW allerdings nicht vermeiden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 5.500 Euro.

Das Polizeirevier Philippsburg sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen und insbesondere den ursprünglich in der Kurve beim Parkplatz am Waldende überholten Wagen von dem lediglich bekannt ist, dass es sich um einen schwarzen SUV handeln soll. Es wird um entsprechende Mitteilung unter der Telefonnummer 07256 / 93290 gebeten.

Sven Brunner, Pressestelle

