POL-COE: Nottuln, Otto-Hahn-Straße/ Einbruch in Container

Coesfeld (ots) - Am Dülmener See sind Unbekannte in ein Wochenendhaus eingebrochen. Zwischen 18 Uhr am 26.02.22 und 13.30 Uhr am Dienstag (12.04.22) verschafften sich die Täter Zugang über die Eingangstür. Sie entwendeten Schnapsgläser und ein paar Pralinen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

