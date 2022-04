Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Super Ergebnis beim Lauf für die Ukraine - Dank an alle Unterstützer

Menden (ots)

Knapp 9.500 Euro - und damit rund die Hälfte der Erlöse im Rahmen des 1. Internationalen Helgoländer Treppenlaufs - stammen aus Menden und Hemer. Erlaufen und eingesammelt hat die stolze Summe Axel Stüken, Teamleiter des Rettungsdienstes an der Mendener Feuer- und Rettungswache. Insgesamt überwunden die 32 Läuferinnen und Läufer auf dem 600 Meter langen Rundkurs 67.344 Treppenstufen auf der deutschen Hochsee-Insel und sammelten somit Spenden in einer Höhe von aktuell 18.500 EUR - ein überwältigender Erfolg für die spontan erst einige Tage zuvor ins Leben gerufene Helgoländer Aktion "Hilfe für die Ukraine".

"Hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei allen für ihre Hilfe und Unterstützung bedanken", ist Axel Stüken begeistert vom Erfolg der Aktion. Je Runde hatte er im Vorfeld Zusagen von Kolleginnen und Kollegen aus Feuerwehr und Stadtverwaltung, heimischen Unternehmen und aus seinem Freundeskreis für ihre finanzielle Unterstützung je gelaufener Runde einsammeln können. 22 Runden absolvierte er in den vorgegebenen 2 Stunden - was die stolze Summe von 9.500 Euro einbrachten. "Ich bin immer noch froh und dankbar für diese riesige Unterstützung", blickt Axel Stüken rund eine Woche nach seinem Lauf begeistert zurück. Seine Teilnahme an dem Lauf hatte er nach einem Tipp aus der Familie sehr spontan entschieden - und dann intensiv die Werbetrommel für finanzielle Unterstützung gerührt. Beeindruckt haben ihn neben dem Engagement seiner Unterstützer und der anderen Läufer vor allem die Gespräche mit einer Teilnehmerin aus der Ukraine, die auch den Kontakt in ihre Heimat hält und sich um die Verwendung der gesammelten Spendengelder in der südukrainischen Stadt Kryvyi Rih kümmert.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden