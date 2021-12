Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußballspiel auf Schulhof endet in Schlägerei

Hamm-Mitte (ots)

Für drei Minderjährige aus Hamm im Alter von 7 , 11 und 12 Jahren, endete am Freitag, 10. Dezember, gegen 16.20 Uhr, ein Fußballspiel auf einem Schulhof in der Lessingstraße in einer handfesten Auseinandersetzung.

Nachdem die drei gegen zwei bereits dort spielende Jugendliche ein Tor schossen, griffen diese die unterlegenen 7 bis 12 Jahre alten Schüler an. Erst als die ihren Angreifern androhten, die Polizei zu rufen, hörten die Unbekannten auf, sie mit Schlägen zu attackieren und flüchteten auf ihren Fahrrädern in Richtung Alleestraße.

Der erste unbekannte Jugendliche ist männlich, zirka 16 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat eine stämmige Figur und kurze blonde Haare. Er war mit einem braunen T-Shirt, einer blauen Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Bei seinem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Mountainbike.

Der Zweite ist ebenfalls männlich, zirka 15 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und kurze blonde Haare. Er trug eine Brille, eine lilafarbene Jacke mit weißen Punkten, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose und weiße Schuhe mit schwarzer Sohle der Marke Nike. Das mitgeführte Fahrrad ist ein weißes Mountainbike.

Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder über die E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

