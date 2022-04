Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Lüdinghauser Straße/Motorhaube und Scheinwerfer gestohlen

Coesfeld (ots)

Das Fehlen der Motorhaube und der Frontscheinwerfer stellte eine Nordkirchenerin am Dienstag (12.04.22) an ihrem Auto fest. Das Fahrzeug stand zwischen 20 Uhr am Montag (11.04.22) und 8.20 Uhr am Dienstag (12.04.22) vor einem Firmengebäude an der Lüdinghauser Straße. Die Täter schlugen das hintere rechte Seitenfenster ein, um ins Innere des Autos zu gelangen. Sie bauten die Teile fachmännisch aus. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

