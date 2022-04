POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Betrunken Auto gefahren, Auto überschlägt sich

Coesfeld (ots) - Eine Zeugin hat am Montag (11.04.22) Polizisten auf einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Albert-Koch-Straße aufmerksam gemacht. Unbekannte flexten diesen auf und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

