Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrskontrollen

Landau (ots)

Aufgrund einer Bürgerbeschwerde über viele Radfahrer ohne Licht in Schneiderstraße wurden in den vergangenen drei Wochen insgesamt fünf Schulwegkontrollen in diesem Bereich durchgeführt. Nach einer zunächst hohen Beanstandungsquote aufgrund unbeleuchteter Fahrradfahrer war bei den letzten drei Kontrollen eine deutliche geringere Anzahl an unbeleuchteten Radfahrern festzustellen. Bei der Kontrolle am heuten Freitagmorgen hatten sieben Radfahrer das Licht nicht eingeschaltet oder hatten kein Licht am Fahrrad angebracht. Die Polizei weist ausdrücklich auf folgende Punkte hin:

- Sorgen Sie für eine funktionierende Beleuchtung an Ihrem Fahrrad und schalten Sie diese bei Dämmerung und Dunkelheit ein. - Insbesondere Eltern sollten auf die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung an den Fahrrädern ihrer Kinder achten und ihre Kinder über den Sinn aufklären.

Des Weiteren erfolgten am heutigen Freitag Durchfahrtskontrollen in der Fußgängerzone und eine Stoppschildkontrolle in der Weißenburger Straße /Zweibrücker Straße. Bei der Kontrolle in der Fußgängerzone wurden ein Autofahrer sowie zwei Fahrradfahrer verwarnt. In der Weißenburger Straße / Zweibrücker Straße wurden 12 Verwarnungen aufgrund Verstößen gegen das Stoppschild erteilt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell