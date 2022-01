Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Mann rastet nach Streit aus und leistet Widerstand

Rülzheim (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 20 Uhr in der Gutenbergstraße in Rülzheim zu einem zunächst nur verbalen Streit zwischen einem 40-jährigen und einem 42-jährigen Mann. Dieser Streit geriet jedoch derart außer Kontrolle, sodass der 42-Jährige dem 40-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Hierdurch rastete der alkoholisierte 40-Jährige aus und zerschlug mehrere Fenster. Aufgrund des aggressiven Verhaltens wurde der 40-Jährige durch die Polizei in Gewahrsam genommen und sollte in eine Fachklinik untergebracht werden. Nach der Verbringung zur Dienststelle leistete der 40-Jährige Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Hierdurch wurde niemand verletzt. Nach der Durchführung einer Blutprobe wurde der 40-jährige der Fachklinik zugeführt.

