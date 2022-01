Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Bitburg (ots)

Am 28.01.2022 gegen 09:55 Uhr ereignete sich Am Markt in Bitburg ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah ein Traktor der Stadt Bitburg beim Abbiegevorgang einen die Fahrbahn querenden Fußgänger. Der 64-jährige Fußgänger stürzte durch den Zusammenprall mit dem Traktor auf die Fahrbahn und verlor das Bewusstsein. Dieser wurde nach Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier die Erstellung eines Unfallgutachtens angeordnet. Zeugen werden gebeten, sich umgehend unter der Tel.: 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

