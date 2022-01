Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Keine Gefahr durch Kinderansprecherin in Malbergweich

Malbergweich (ots)

Am Montag, 24.01.2022 meldete der Vater eines 8 jährigen Mädchens, dass seine Tochter am Freitag, den 21.01.2022 und am Montag, den 24.01.2022, jeweils gegen 13:20 Uhr auf dem Heimweg von einer Frau aus einem Auto heraus angesprochen worden sei. Die Frau habe das 8 jährige Kind gefragt, ob sie es nach Hause fahren solle. Da das Kind sowohl das Fahrzeug, als auch die Frau beschreiben konnte, konnte der Sachverhalt durch den Bezirksdienst der Polizeiinspektion Bitburg zeitnah aufgeklärt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Frau um eine Anwohnerin handelt, der das Kind durch ihr Enkelkind bekannt ist. Offensichtlich hatte das Kind die Frau jedoch nicht erkannt. Die Frau versicherte glaubhaft, lediglich ihre Hilfe angeboten zu haben. Eine Gefahr für das Kind sowie weitere Personen bestand daher zu keinem Zeitpunkt. Durch die Polizei wurden mit allen Beteiligten Aufklärungsgespräche geführt.

