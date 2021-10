Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Strohballen angezündet

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Im Bereich der Rosemannstraße entdeckten Passanten am Donnerstag, 14. Oktober, gegen 19 Uhr, einen beginnenden Brand eines Strohballens. Die Zeugen konnten das Feuer eigenständig löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr stellte anschließend sicher, dass der Brandherd auch vollständig gelöscht war. Im Hinblick auf die Brandursache geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten sich unter Telefon 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg zu melden. Alternativ kann online das Hinweisportal der Polizei genutzt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

