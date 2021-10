Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 12-Jährige werfen mit Kastanien auf Autobahn

Gelsenkirchen (ots)

Drei Kinder haben am Montagabend in Erle mit Kastanien Autos auf der A2 beworfen. Gegen 19.15 Uhr wurden die Beamten von Zeugen zum Zugang zur A2 an der Wodanstraße Ecke Cranger Straße gerufen. Die Einsatzkräfte trafen zwei der beschuldigten 12-Jährigen auf der A2 im Bereich der Baustelle vor dem Tunnel an. Auf die Vorwürfe angesprochen, gaben die beiden Jungen die Tat zu und beleidigten gleichzeitig die Beamten. Im Anschluss an die Maßnahmen wurden die 12-Jährigen zu ihrer Jugendeinrichtung in Erle zurückgebracht und dort den Betreuern übergeben. Die Polizei weist nochmals daraufhin, dass das Werfen von Gegenständen auf fahrende Autos einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellt. Schon kleine Gegenstände können schwere und sogar tödliche Verkehrsunfälle verursachen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell