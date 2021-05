Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Autofahrerin ist das Resultat eines Unfalls am Dienstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der 74-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem VW in der Vordere Karlstraße. An der Einmündung zur Mörikestraße kam von links eine 53-Jährige mit ihrem Skoda. Sie hatte Vorfahrt. Der VW-Fahrer übersah den Skoda und fuhr zu. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Tipp der Polizei: Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++++++ 0902835

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell