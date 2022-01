Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Birkenfeld (ots)

Am Freitag, dem 31.12.2021, wurden in Birkenfeld zwischen 04.00 und 14.00 Uhr mehrere in der Straße "Am Pulverturm" abgestellte Autos zerkratzt.

Die Polizei Birkenfeld bittet um Hinweise unter 06782-9910.

