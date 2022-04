Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/(Versuchter) Transporter-Aufbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Nordkirchener Straße die Scheibe eines Transporters beschädigt, um ins Innere zu gelangen. Mitgenommen haben sie nichts. Das Fahrzeug stand auf einem Schotterparkplatz. Den Tätern gelang es darüber hinaus nicht, den Laderaum aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 19.20 Uhr am Montag (11.04.22) und 6.15 Uhr am Dienstag (12.04.22).

An der Straße Erlentrup blieb es am Montag (11.04.22) beim Versuch, einen Transporter aufzubrechen. Gegen 23.20 Uhr wollten die Unbekannten die Seitentür des Fahrzeugs aufbrechen. Dies misslang, weil die Alarmanlage anschlug. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell