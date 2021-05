Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210514-1: Hanffeld in Waldstück aufgefunden - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Circa 100 Hanfpflanzen samt Pflegezubehör sichergestellt.

Am Donnerstag (13. Mai) hat ein aufmerksamer Zeuge (55) gegen 12.30 Uhr die Polizei Rhein-Erft alarmiert, nachdem er in einem kleinen Waldstück nahe der L48 im Stadtteil Königshoven mehrere Cannabispflanzen entdeckt hatte. Ersten Ermittlungen zur Folge haben Unbekannte etwa einhundert Hanfpflanzen in verschiedenen Behältern am Tatort abgestellt, die durchschnittlich eine Höhe von etwa 50 Zentimeter aufweisen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tätern geben oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Foto: Polizei

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell