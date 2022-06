Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Paket unter Parkbank in Flammen

Bocholt (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwoch, 29.06.2022, in Bocholt in einer Grünanlage ein brennendes Paket gelöscht. Es hatte unter einer Parkbank gestanden, an der Brandschaden entstand. Gegen 22.00 Uhr waren der Frau die Flammen aufgefallen, die sie mit einem Eimer Wasser erfolgreich bekämpfte. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Karolingerstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

