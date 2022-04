Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hakenkreuze und Graffitis an Kasseler Schlagd: Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Kasseler Schlagd mehrere Hakenkreuze und die Buchstabenkombinationen "SS", "SA" und "Z" auf den Gehweg an der Uferpromenade, an zwei geparkte Autos und an ein Werbeschild gesprüht. Der Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen führen die weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und erbitten Hinweise auf die unbekannten Täter.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, lässt sich die Tatzeit nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 19:30 Uhr, und Samstagmorgen, 5:55 Uhr, eingrenzen. Die Täter hatten die Graffitis mit blauer Farbe an einen grauen VW Polo und einen blauen VW Golf, auf den gepflasterten Gehweg und an ein Werbeschild am Bootsanleger gesprüht. Bislang fehlt von den Unbekannten jede Spur.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

