POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 74-Jährige in Niederzwehren aufgefunden

Kassel:

Die seit dem gestrigen Sonntag vermisste 74-jährige Birgit K. aus Kassel ist wieder da. Bei der am heutigen Montagmorgen fortgesetzten Suche konnte sie gegen 09:20 Uhr in der Knorrstraße in Kassel von der Polizei aufgefunden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 74-Jährige unterkühlt und hat sich offenbar bei einem Sturz eine Verletzung am Fuß zugezogen, weshalb sie nun von Rettungskräften medizinisch versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wird.

Birgit K. war der Polizei am gestrigen Nachmittag vermisst gemeldet worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen am Abend und in der Nacht, bei denen auch ein Hubschrauber und eine Rettungshundestaffel zum Einsatz kamen, sowie eine Öffentlichkeitsfahndung waren zunächst erfolglos verlaufen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der 74-Jährigen unterstützt haben.

Die Medienvertreter werden gebeten, das Foto soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

