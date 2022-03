Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei sucht Zeugen nach Nötigung BAB 1/602 Richtung Trier

Trier (ots)

Am heutigen Abend gegen 18:45 Uhr meldete ein Zeuge einen PKW auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Trier, welcher von der AS Föhren bis in das Stadtgebiet Trier wiederholt in einer auffälligen Fahrweise geführt wurde. So verringerte der Fahrzeugführer des entsprechenden PKWs nach den Angaben des Zeugen die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges mehrfach, ohne ersichtlichen Grund, und beschleunigte dann unvermittelt wieder. Das besagte Fahrzeug konnte schließlich im Trierer Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei zeigten sich im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer keinerlei Auffälligkeiten. Der Fahrzeugführer gab in diesem Zusammenhang an, sich durch einem hinter ihm befindlichen PKW genötigt gefühlt zu haben. Dieser unbekannte PKW sei ihm mit eingeschalteter Warnblinkanlage und wiederholt getätigter Lichthupe bei Unterschreitung des Mindestabstandes über mehrere Kilometer gefolgt. Zum betreffenden Fahrzeug konnte der Fahrzeugführer keine Hinweise geben. Die Polizeiinspektion Trier bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich für sachdienliche Hinweise, insbesondere hinsichtlich des unbekannten PKW, telefonisch unter der 0651/ 9779-5210 zu melden.

