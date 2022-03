Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an der Grundschule

Baumholder (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26.2. auf den 27.2., wurde an der Grundschule in Baumholder eine Zwischentür beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter zerstörten hierbei die Glaselemente der Tür. Die Polizei bittet um Hinweise hinsichtlich der Tat oder der Täter.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell