POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Schule in Thalfang

Thalfang (ots)

In der Tatzeit vom 28. Februar 16:00 Uhr bis 01. März 10:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine Fassade des Schulgebäudes der Realschule Plus in Thalfang durch Graffiti beschädigt. In schwarzer Farbe wurde an die Fassade im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in der Nähe der Jungen- und Mädchentoiletten der Schriftzug "RIK" angesprüht.

Wer sachdienliche Hinweise zur o.g. Tat darbringen kann, wendet sich an die Polizeiinspektion in Morbach, Tel.: 06533/93740.

