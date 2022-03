Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw durch Graffiti erheblich beschädigt

Oberbillig (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 28.02.2022, 18:30 Uhr und Dienstag, 01.03.2022, 07:30 Uhr, wurde ein in der Ortslage Oberbillig, in der Straße "Am Heidenborn", abgestellter roter Mazda durch weiß-rosafarbene Graffitisprühereien am gesamten Fahrzeug erheblich beschädigt. Es entstand hierdurch Sachschaden in einer Höhe von ca. 5000,- EUR.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

