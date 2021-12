Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter entwendet Geldbörse aus Rucksack

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Einer 66-jährigen Frau aus Hildesheim wurde gestern Abend, 02.12.2021, gegen 18:15 Uhr, im Bereich des EVI-Wasserkraftwerks, ihre Geldbörse aus einem auf dem Rücken getragenen Rucksack gestohlen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sei die Geschädigte durch das Überlaufbecken in Richtung Alfelder Straße gegangen, als sie zunächst eine Person hinter sich bemerkt und gleich darauf ein Ziehen an ihrem Rucksack verspürt habe. Anschließend habe sie festgestellt, dass ihr Rucksack geöffnet worden sei und dass ein Mann hinter ihr gestanden habe. Nach einem kurzen Wortwechsel, bei dem die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkt habe, sei der Fremde zügig in Richtung Alfelder Straße gegangen.

Der Mann konnte wie folgte beschrieben werden:

-etwa Anfang 20

-schwarze bzw. dunkle Hautfarbe

-schwarze Haare

-ca. 165-170 cm groß

-bekleidet mit einem beigefarbenen Jogginganzug; beim Oberteil handelte es sich um einen Hoodie, auf der Hose befand sich ein Schriftzug

-dunkle Jacke

Zeugen, die eventuell Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell