POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Geschäftsgebäude

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Montag zerkratzte ein bislang Unbekannter einen Peugeot, der in der Steinheimer Straße in Kleinbottwar stand. Der Täter beschädigte beide Fahrzeugseiten sowie Front und Heck. Es dürfte ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstanden sein. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, bittet Zeugen, die ...

mehr