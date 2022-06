Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Beim Abbiegen kollidiert

Bocholt (ots)

Mit einem Pkw zusammengestoßen ist ein Radfahrer in Bocholt-Holtwick. Der 58-Jährige hatte am Mittwoch, 29.06.2022, gegen 17.15 Uhr die Aloysianastraße befahren. Als der Bocholter nach rechts in die Straße Hoves Esch abbiegen wollte, kam es zum Unfall: Eine 45-Jährige war auf der Straße Hoves Esch in Richtung Aloysianastraße unterwegs. Die Bocholterin hatte in diesem Moment einen parkenden Wagen links passiert. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten ins Krankenhaus. (to)

