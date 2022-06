Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Sturz über den Lenker

Bühlertal (ots)

Auf Höhe der Parkplatzeinfahrt zum Mittelberg Stadion in der Klotzbergstraße zog sich am Samstagmittag ein 24-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu. Aufgrund bislang unbekannter Ursache blockierte der Vorderreifen des Fahrrads und der Fahrer stürzte über den Lenker. Glücklicherweise befand sich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bühl in unmittelbarer Nähe und dem Verunfallten konnte zeitnah geholfen werden. Der Mann wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Balg gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ungefähr 100 Euro.

/nk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell