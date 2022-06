Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vorfahrt missachtet

Achern (ots)

Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Sonntagnachmittag an der Kreuzung zwischen Martinstraße und Kappellenstraße zur Kollision zweier Fahrzeuge. Der 33-jährige mutmaßliche Unfallverursacher fuhr in die Kreuzung auf der Kappellenstraße aus Richtung des Schwimmbads kommend ein und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Audi-Fahrer, welcher sich in Richtung des Polizeireviers bewegte, zusammen. Der Skoda-Fahrer und auch seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in das Klinikum nach Achern gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro. /nk

