Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Rennradunfall

Hohberg (ots)

Bei einem Radrennen am Sonntagmittag wurde ein Teilnehmer durch einen Unfall mit seinem Rennrad in der Riedstraße schwer verletzt. Der 52-jährige Fahrer fuhr vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache geradeaus gegen eine Grundstücksmauer, kam hierbei zu Fall und prallte dabei gegen ein parkendes Auto. Der Mann wurde durch einen Rettungswagen in das Ortenauklinikum nach Offenburg gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand gab es keine weiteren Unfallbeteiligten. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro.

/nk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell