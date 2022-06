POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Unbekannter beschädigt Fahrzeug, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls der sich am Sonntagabend gegen 17:25 Uhr im Bereich der Autobahnabfahrt und Einmündung in die K9613, der Richard-Haniel-Straße, ereignet hat. Ein 72 Jahre alter Toyota-Fahrer war an der Tank und Rastanlage Baden-Baden von der A5 abgefahren und wollte nach links in die K9613 in Richtung Sandweier abbiegen. ...

