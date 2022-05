POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Herzlake (ots) - Am Mittwoch war ein bislang unbekannter Fahrer mit einem weißen Lkw auf der B213 in Richtung Löningen unterwegs. In Höhe Herzlake geriet der Lkw gegen 6.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Volvo-Fahrer musste nach recht ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kollidierte der Volvo mit der Leitplanke. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 ...

