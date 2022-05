POL-EL: Salzbergen - Drei Personen bei Unfall verletzt

Geeste (ots) - Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Heidkampstraße in Geeste alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 13.30 Uhr auf dem Gelände eines Torfwerkes eine Siebmaschine in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Geeste war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

mehr